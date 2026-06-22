Gol do Cabo Verde 'atrapalha' pedido de casamento - Reprodução / X

Gol do Cabo Verde 'atrapalha' pedido de casamentoReprodução / X

Publicado 22/06/2026 17:06

Estados Unidos - O empate entre Uruguai e Cabo Verde , no último domingo (21), gerou uma cena surpreendente na arquibancada do Estádio de Miami. Com um bebê no colo, um torcedor uruguaio ajoelhou e pediu sua namorada em casamento durante o jogo. Ele só não contava que, segundos depois, a seleção adversária faria o gol de empate e "quebraria o clima".

O pedido aconteceu enquanto a partida se aproximava dos 16 minutos do segundo tempo. Naquele momento, o Uruguai vencia por 2 a 1, resultado construído na primeira etapa. Enquanto os noivos trocavam alianças, sob aplausos dos torcedores ao redor, o cabo-verdiano Hélio Varela balançou as redes e empatou, dando números finais ao jogo. O casal de uruguaios levou as mãos à boca, sem acreditar no ocorrido.

Em segundo no Grupo H com dois pontos e empatado com Cabo Verde, o Uruguai joga por uma vaga no mata-mata contra a Espanha, na próxima sexta-feira (26), às 21h (de Brasília). Os espanhóis são os líderes, com quatro pontos, enquanto a Arábia Saudita ocupa a lanterna, com um.

Veja o vídeo do pedido de casamento