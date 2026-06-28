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Recordes batidos e jogos emocionantes: o resumo do 17º dia de Copa
Copa do Mundo

Recordes batidos e jogos emocionantes: o resumo do 17º dia de Copa

Messi se tornou o único jogador a marcar em sete jogos seguidos de Mundiais

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Lionel Messi marcou contra a Jordânia e se isolou como o único jogador na história a marcar em sete jogos seguidos de Copa, contando com partidas do mata-mata de 2022
A República Democrática do Congo venceu o Uzbequistão por 3 a 1 e garantiu a vaga ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história
O jogo entre Argélia e Áustria teve um final emocionante. Nos acréscimos, a partida estava empatada em 2 a 2, quando ambas as equipes marcaram uma após a outra. O placar foi fechado em 3 a 3
Além do gol que garantiu o recorde a Messi, Lautaro Martínez e Lo Celso também marcaram na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia
A Croácia venceu a Gana por 2 a 1, com gol marcado aos 38 minutos do segundo tempo
A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0, confirmou a primeira posição do grupo L e enfrentará a RD Congo na segunda fase
No jogo, Harry Kane fez história ao se isolar como o maior artilheiro da história da seleção inglesa em Copas do Mundo, com 11 gols
Em jogo disputado, a Colômbia jogou melhor, mas ficou no empate com o Portugal pelo grupo K. Ambas avançaram ao mata-mata
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Lionel Messi se consagrou como o único jogador da história a marcar em sete jogos seguidos de Copa do Mundo, ao deixar o dele na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. Além disso, Harry Kane assumiu o posto de maior artilheiro da Inglaterra na história dos Mundiais. O dia também teve jogos emocionantes e classificações heroicas. Confira tudo na galeria acima!
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