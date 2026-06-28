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Recordes batidos e jogos emocionantes: o resumo do 17º dia de Copa
Messi se tornou o único jogador a marcar em sete jogos seguidos de Mundiais
Lionel Messi se consagrou como o único jogador da história a marcar em sete jogos seguidos de Copa do Mundo, ao deixar o dele na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. Além disso, Harry Kane assumiu o posto de maior artilheiro da Inglaterra na história dos Mundiais. O dia também teve jogos emocionantes e classificações heroicas. Confira tudo na galeria acima!
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