Com o alto custo da picanha, maminha e alcatra ganham espaço como alternativas para churrascos - Reprodução/ Pixabay

Com o alto custo da picanha, maminha e alcatra ganham espaço como alternativas para churrascosReprodução/ Pixabay

Publicado 28/06/2026 05:00

Neste clima de Copa do Mundo, nada melhor do que reunir a família e os amigos para assistir a um jogo do Brasil. Futebol e churrasco são duas paixões do brasileiro que, quando juntas, formam o momento perfeito para curtir.



O estudante de gestão Rafael Ganem aproveitou a partida entre Brasil e Escócia, na última quarta-feira (24), para reunir um grupo de 12 amigos para fazer o que ele descreveu como o maior símbolo de confraternização brasileiro, um churrasco.



Para ele, o momento de confraternização é o ponto central de toda Copa do Mundo. Além disso, Rafael valoriza poder assistir o jogo em casa por ser um lugar especial para ele.



Às pressas, cada um contribuiu com R$ 50 para comprar carnes e bebidas. O carvão só foi aceso durante o primeiro tempo. Apesar disso, ele e os amigos puderam desfrutar do momento de descontração que se encerrou com a classificação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa.



No mês de maio, as carnes foram um dos principais alimentos que tiveram alta nos preços, com um aumento de 1,39%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, surge a pergunta: é possível fazer um churrasco barato mesmo com o custo maior?



A resposta é sim, mas há algumas ressalvas. Cortes mais caros — como picanha, bife ancho ou filé mignon — não entram na conta. Apesar disso, ainda é possível fazer um churrasco farto, completo e variado com outros cortes de qualidade e com carnes de frango e porco.



A partir da média dos preços dos produtos encontrados nos supermercados Prezunic, Extra, Supermarket, Rede Economia e Mundial, foi observado que o custo médio de um churrasco com arroz, farofa, vinagrete, pão de alho, linguiça, carnes e bebidas pode variar de R$ 39,10 a R$ 52,97 por pessoa. Naturalmente, quanto menor a quantidade de proteínas e opções de acompanhamento, menor tende a ser o custo.



Esse valor inclui os seguintes itens e preços médios:



Arroz - R$ 5,79/kg;

Alho - R$ 16,90/kg ou R$ 0,72 a unidade;

Vinagre de maçã - R$ 5,99;

Cebola - R$ 8,99 kg;

Tomate - R$ 11,98 kg;

Pimentão - R$ 19,99 kg ou R$ 4,20 a unidade;

Pão - R$ 15,99/kg ou 1,19 a unidade;

Maionese 500g - R$ 9,49;

Farinha de mandioca - R$ 5,29/kg;

Óleo de soja 900ml - R$ 7,39;

Sal Grosso - R$ 3,89/kg;

Alcatra - R$ 36,90/kg;

Maminha - R$ 36,98/kg;

Peito de frango - R$ 17,98/kg;

Drumet - R$ 11,98/kg;

Linguiça Suína - R$ 16,97/kg;

Ancho Suíno - R$ 36,98/kg;

Coca-cola 2L - R$ 10,49;

Guaraná Antártica 2L - R$ 7,99;

Cerveja Brahma Latão 473ml, 12 unidades - R$ 52,48;

Carvão 5 kg - R$ 35,00.



Os valores se referem à pesquisa realizada na quarta-feira, 24.

Outra opção que pode facilitar a vida, e nem sempre é muito mais cara, é comprar comidas prontas como pães de alho (R$ 11,99) e farofa (R$ 8,99 400g).



Desconsiderando as bebidas, o custo médio por pessoa cai para R$ 34,60, uma redução de R$ 18,37. A conta pode ficar ainda mais barata, se cada um combinar de trazer algo que já tenha em casa.



Há também quem prefira um churrasco como o do Rafael, com apenas carnes e bebidas. O valor final ficaria em R$ 38,50 por pessoa. Além de dar mais espaço para as proteínas, evita o trabalho de cozinhar todo os acompanhamentos.



Entre os mercados avaliados, o Supermarket apresentou a maior variedade de produtos e alguns dos preços mais acessíveis. O Rede Economia também contém um leque parecido de produtos e preços. Já no Prezunic, os preços eram um pouco mais elevados.



Os preços não devem ser considerados valores exatos, mas sim referências médias para avaliar se um produto está caro ou barato em relação aos demais, pois as marcas têm variação nos valores cobrados - o que pode gerar variação entre os mercados.



A conta final deve variar dependendo das escolhas de cada um entre marcas mais baratas ou mais caras e os pesos de cada corte carne.



* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

