Arthur Salles está no Mamelodi Sundowns desde 2024 - Divulgação / Mamelodi

Arthur Salles está no Mamelodi Sundowns desde 2024Divulgação / Mamelodi

Publicado 28/06/2026 06:00 | Atualizado 28/06/2026 15:14

Estados Unidos - Surpresa positiva da Copa do Mundo, a África do Sul garantiu vaga nos 16 avos de final e enfrentará o Canadá na próxima fase do torneio. Para Arthur Sales, revelado pelo Vasco e atualmente no Mamelodi Sundowns, o desempenho da seleção é consequência do trabalho desenvolvido por clubes do país.

"Esse resultado não acontece por acaso. O futebol sul-africano vem evoluindo há alguns anos, com investimento, organização e fortalecimento dos clubes. A seleção acaba sendo um reflexo desse trabalho. Fico muito feliz por acompanhar esse crescimento de perto e por ver o país conquistando esse reconhecimento internacional."



O atacante acredita que o protagonismo do Mamelodi Sundowns no cenário nacional também ajuda a explicar a evolução dos "Bafana Bafana".

"O Sundowns é hoje a principal referência do futebol sul-africano e isso acaba se refletindo na seleção. Muitos jogadores já se conhecem, treinam juntos diariamente e isso facilita o entrosamento. Além disso, o clube tem uma mentalidade vencedora, e isso também contribui quando esses atletas defendem a seleção", explicou.

'Os Brasileiros'

Conhecido como "The Brazilians" (ou "Os Brasileiros", em português) pelas cores do uniforme, o Mamelodi Sundowns cultiva há décadas uma relação especial com o Brasil. Ele afirma que essa influência pode ser percebida em diferentes aspectos da rotina do clube.



"Eles têm uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro e respeitam muito a nossa história. Dá para perceber isso no estilo de jogo, na identidade do clube e também na forma como os brasileiros são recebidos. É muito bacana representar o nosso país em um lugar que valoriza tanto o futebol brasileiro e mantém essa conexão há tantos anos."

Carreira no exterior

O ex-Vasco, que passou por Bélgica e Portugal antes de desembarcar no continente africano, vê a trajetória no exterior como fundamental para seu amadurecimento profissional e pessoal. A adaptação, de acordo com ele, exigiu aprendizado constante em relação à cultura, ao idioma e aos costumes locais.



"Cada país tem suas particularidades. A adaptação sempre leva um tempo, seja pelo idioma, pelo clima, pela alimentação ou pela cultura, mas como atleta precisamos buscar nos adaptar o mais rápido possível. Todas essas experiências me fizeram crescer muito, tanto dentro quanto fora de campo", disse.



Com experiências em diferentes continentes, Arthur avalia que entender a identidade de cada equipe é essencial para o sucesso dentro de campo.

"O futebol sul-africano é mais físico, mais intenso no contato e muito disputado. Já o futebol brasileiro tem uma característica mais técnica e dinâmica, com bastante criatividade. São estilos diferentes, mas no fim das contas o mais importante é conseguir entender a proposta de cada equipe e se adaptar. A entrega e o comprometimento fazem diferença em qualquer lugar."



A receptividade encontrada desde a chegada ao país foi outro aspecto que marcou a trajetória do ex-Vasco no continente africano e facilitou sua adaptação ao novo ambiente.

"Eles são muito apaixonados pelo futebol e apoiam bastante os clubes. Em vários momentos me lembrou o carinho e a energia do torcedor brasileiro. Claro que cada país tem sua cultura, mas essa paixão pelo futebol é algo que aproxima muito os dois povos e faz o ambiente dos jogos ser muito especial", concluiu.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges.