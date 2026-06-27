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Alegria de Cabo Verde e decepção uruguaia: o resumo do 16º dia de Copa
A Celeste foi eliminada do Mundial na fase de grupos
O 16º dia de Copa contou com um momento histórico para Cabo Verde. Estreante no torneio, a seleção africana empatou sem gols com a Arábia Saudita e avançou ao mata-mata da Copa do Mundo. A sexta-feira (26) também teve uma grande atuação de Dembélé, que anotou um hat-trick na vitória da França sobre a Noruega por 3 a 1. Já a Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0. A Celeste deu adeus ao Mundial. Veja esses e mais destaques no resumo acima:
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