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Alegria de Cabo Verde e decepção uruguaia: o resumo do 16º dia de Copa
Copa do Mundo

Alegria de Cabo Verde e decepção uruguaia: o resumo do 16º dia de Copa

A Celeste foi eliminada do Mundial na fase de grupos

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João Alexandre Borges
Senegal venceu o Iraque por 5 a 0. Os outros resultados do dia ajudaram, e a seleção assegurou vaga no mata-mata da Copa na madrugada deste sábado (27) como um dos oito melhores terceiros colocados.
França venceu a Noruega por 4 a 1 e avançou como líder do Grupo I. Dembélé brilhou com três gols.
A Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 e avançou como líder do Grupo H. A Celeste deu adeus ao torneio.
A Bélgica venceu a Nova Zelândia por 5 a 1 e vai ao mata-mata como líder do Grupo G. O Egito empatou com o Irã e avançou como o segundo colocado. A seleção iraniana ainda pode passar de fase como uma das oito melhores terceiras colocadas. A Nova Zelândia está eliminada.
Resultados do dia garantiram também Inglaterra, Portugal, Gana, Paraguai e Egito na próxima fase. A seleção egípcia, portanto, já estava classificada quando enfrentou o Irã. A equipe precisava definir apenas em qual posição.
Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo
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O 16º dia de Copa contou com um momento histórico para Cabo Verde. Estreante no torneio, a seleção africana empatou sem gols com a Arábia Saudita e avançou ao mata-mata da Copa do Mundo. A sexta-feira (26) também teve uma grande atuação de Dembélé, que anotou um hat-trick na vitória da França sobre a Noruega por 3 a 1. Já a Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0. A Celeste deu adeus ao Mundial. Veja esses e mais destaques no resumo acima:
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