Canobbio, do Fluminense, em ação pelo UruguaiAFP

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Pedro Logato
Rio - Expulso na derrota para a Espanha, que eliminou o Uruguai na Copa do Mundo, o atacante Agustín Canobbio, de 27 anos, não achou a decisão a arbitragem justa. O jogador afirmou que a entrada que levou o seu cartão vermelho não merecia tal punição.
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"Não vi o replay depois, mas claramente não dei uma entrada com as travas da chuteira para cima; senti o pé dele pela lateral. São jogos intensos e dinâmicos. Precisamos ser muito autocríticos, corrigir muitas coisas internamente. O grupo precisa permanecer unido e seguir em frente", disse.
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Em relação a campanha do Uruguai na competição, Canobbio lamentou principalmente os dois primeiros jogos em que a equipe empatou com Cabo Verde e Arábia Saudita.
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"Foi nossa melhor partida na Copa do Mundo? Nos outros dois jogos fomos superiores, mas não soubemos minimizar os detalhes que deveríamos ter minimizado, e eles foram mais eficazes na frente do gol.", concluiu.
O atacante, de 27 anos, retornará para a América do Sul e será aguardado nos próximos dias para se reapresentar ao Fluminense para trabalhar antes do retorno das atividades no futebol brasileiro.