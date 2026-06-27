Canobbio, do Fluminense, em ação pelo UruguaiAFP
Canobbio vê expulsão injusta contra a Espanha e lamenta eliminação
Atacante, de 27 anos, defende o Fluminense
Canobbio vê expulsão injusta contra a Espanha e lamenta eliminação
Atacante, de 27 anos, defende o Fluminense
Brasil reencontra Japão após derrota que mudou planos de Ancelotti
Equipes se enfrentaram em amistoso marcado por erros individuais no último mês de outubro
Alegria de Cabo Verde e decepção uruguaia: o resumo do 16º dia de Copa
A Celeste foi eliminada do Mundial na fase de grupos
Bélgica bate Nova Zelândia e vai ao mata-mata; Egito avança em segundo
Irã pressionou na reta final e chegou a anotar o gol da virada, mas o impedimento foi assinalado após revisão do VAR
Técnico da Colômbia revela estratégia para neutralizar CR7
Jogo contra Portugal vale a liderança do Grupo K
Vini Jr recebe homenagem da CBF por alcançar marca com a Seleção
Atacante ganhou um troféu da entidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.