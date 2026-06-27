Torcedores da Argentina celebram eliminação uruguaia - Reprodução / X

Torcedores da Argentina celebram eliminação uruguaiaReprodução / X

Publicado 27/06/2026 13:50

Rio - A eliminação da seleção uruguaia na Copa do Mundo fez a alegria de centenas de argentinos no Texas. Os torcedores celebraram com provocações aos rivais sul-americanos chamando o Uruguai de "apenas uma província".

A rivalidade entre argentinos e uruguaios é histórica. As duas seleções são as maiores vencedoras da Copa América e já decidiram uma Copa do Mundo. Em 1930, a Celeste se sagrou campeã em casa com uma vitória por 4 a 2 sobre a Argentina.

Os torcedores argentinos foram à loucura no Texas e comemoraram muito a eliminação do Uruguai da Copa do Mundo gritando: “são apenas uma província”



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Na atual Copa do Mundo, o Uruguai decepcionou. Com empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde, a Celeste perdeu por 1 a 0 para a Espanha, na última sexta-feira (26) e acabou eliminada na fase de grupos da competição.

A Argentina garantiu a classificação antecipada para a segunda fase com duas vitórias sobre Argélia e Áustria. Os atuais campeões do mundo entram em campo neste sábado (27) contra a Jordânia, às 23h (de Brasília), em Dallas, no Texas.