Mehdi Taremi é destaque da seleção iraniana - Divulgação / Seleção Iraniana

Mehdi Taremi é destaque da seleção iraniana Divulgação / Seleção Iraniana

Publicado 27/06/2026 10:30

Rio - O atacante da seleção do Irã, Mehdi Taremi, de 33 anos, desabafou depois do empate por 1 a 1 contra o Egito, na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Capitão da equipe, ele criticou toda a organização da Copa do Mundo e afirmou que sua seleção vem sendo prejudicada.

"É um mundial desastroso. Um desastre. A Fifa tem que resolver todos os problemas aqui, mas, infelizmente, não resolveu nada desde o início. O senhor (Infantino) veio ao nosso vestiário no primeiro jogo e disse que era apenas o começo, mas a fase de grupos termina amanhã e ainda não temos o nosso pessoal da logística aqui. Eles não têm visto", afirmou.

A trajetória do Irã na Copa tem sido marcada por problemas logísticos, consequência direta das tensões políticas e militares entre o país e Estados Unidos. Na visão dos iranianos, essas peculiaridades prejudicaram a preparação da equipe desde antes da estreia.

"Temos que lutar contra tudo aqui. Não sei se as pessoas querem isso ou não, mas, da nossa perspectiva, sim, parece-me que sim", concluiu.

Com três empates em três jogos, o Irã ficou na terceira colocação no grupo G e ainda tem chance de avançar como um dos melhores terceiros colocados. A equipe tem zero gols de saldo ocupando a sexta colocação entre os melhores terceiros lugares neste momento.