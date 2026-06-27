Vini Jr em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF
Jornal espanhol volta a exaltar Vini Jr: 'Levando o Brasil nas costas'
Atacante, de 24 anos, anotou gols nos três jogos da Seleção
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