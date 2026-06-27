Vini Jr em treino da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Vini Jr em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/06/2026 09:30 | Atualizado 27/06/2026 09:30

Rio - O jornal espanhol "AS" voltou a exaltar o bom momento de Vini Jr na Copa do Mundo. Além de reforçar que o brasileiro marcou nos três jogos em que atuou até o momento, o "AS" destacou que o camisa 7 está em um protagonismo absoluto com a camisa verde e amarela.

"Ele nunca esteve tão bem vestindo a camisa da Seleção. Vinicius conseguiu carregar o time nas costas nesta Copa do Mundo. É o momento dele, e ele sabe disso", disse o diário.

Vini Jr tem quatro gols na competição e é um dos artilheiros da Copa do Mundo. O jornal ressaltou o processo de evolução que o atacante também tem construído.

"Seu nível tem sido excepcional e ele continua a evoluir a cada partida", concluiu o "AS", que também abordou os 50 jogos pela seleção brasileira que Vini Jr completou na Copa do Mundo.