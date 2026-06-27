Dembelé comemora gol marcado contra a NoruegaAFP

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Pedro Logato
Rio - Anotar três gols em uma partida de Copa do Mundo é algo para poucos, mas para Ousmane Dembélé, de 29 anos, isso não define sua atuação. O atacante da seleção francesa afirmou que gostou mais do seu rendimento na vitória sobre Senegal por 3 a 1, quando passou em branco.
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"É um momento único e importante para mim. O desempenho do time todo foi muito bom, mas, pessoalmente, prefiro minha partida contra Senegal", disse o jogador do PSG.
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Atual melhor jogador do mundo pela Fifa e vencedor do Bola de Ouro, da France Football, Dembélé chegou na Copa do Mundo com muita expectativa. Ele foi destaque do bicampeão da Liga dos Campeões, o PSG.
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Até o momento, Dembélé divide a artilharia da França na Copa do Mundo com Kylian Mbappé. Os dois têm quatro gols, um a menos que Lionel Messi, o principal goleador da competição.
Diante da Noruega, a França goleou a equipe escandinava por 4 a 1 e confirmou sua classificação para a segunda fase da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento.