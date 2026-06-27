Dembelé comemora gol marcado contra a NoruegaAFP
Dembélé minimiza atuação contra Noruega: 'Prefiro contra Senegal'
Atacante, de 29 anos, anotou três gols contra país escandinavo
Wilton Pereira Sampaio é escalado para apitar mata-mata da Copa
O brasileiro será o juiz de Holanda x Marrocos, na próxima segunda-feira (29)
Técnico deixa a seleção da Escócia após eliminação na Copa do Mundo
O time não ficou entre os oito melhores terceiros colocados para avançar ao mata-mata do torneio
Colômbia é melhor, mas empata com Portugal e ambas avançam na Copa
Na outra partida do grupo K, RD Congo venceu o Uzbequistão de virada e se classificou à segunda fase do Mundial pela primeira vez
Harry Kane quebra recorde e faz história pela Inglaterra em Copas
Atacante superou a marca que dividia com Gary Lineker
Fifa define uniformes para jogo entre Brasil e Japão
Seleção volta a usar uniforme tradicional, com camisa amarela, calções e meiões azuis
Croácia vence Gana e vai ao mata-mata como a segunda colocada do grupo
A seleção africana foi ultrapassada na tabela, mas já estava classificada para a próxima fase
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