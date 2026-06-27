Vini Jr fez o primeiro gol do Brasil na CopaWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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O Dia
A Fifa definiu os uniformes de Brasil e Japão para a segunda fase da Copa do Mundo. A Seleção utilizará a camisa amarela, com calção azul e meiões brancos, enquanto o goleiro Alisson ficará com uma camisa roxa.
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Com isso, a equipe de Ancelotti volta ao seu modelo tradicional de uniforme. No jogo contra a Escócia, o time usou calção e meião brancos, uma combinação rara em Mundiais.
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Uniformes para o jogo entre Brasil e Japão, que acontecerá na próxima segunda-feira (29) - Reprodução / Fifa
Seleção usará sua combinação tradicional de uniforme - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Já o time de Hajime Moriyasu vai a campo vestindo uma camisa branca com detalhes pretos, além de calções e meiões pretos. Os árbitros vão utilizar uniformes da cor vermelha.

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Brasil e Japão entram em campo no estádio de Houston na próxima segunda-feira (29), no estádio de Houston, Texas, às 14h. A seleção que avançar encara o vencedor de Costa do Marfim x Noruega nas oitavas de final.