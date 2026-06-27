A Fifa definiu os uniformes de Brasil e Japão para a segunda fase da Copa do Mundo. A Seleção utilizará a camisa amarela, com calção azul e meiões brancos, enquanto o goleiro Alisson ficará com uma camisa roxa.
Brasil e Japão entram em campo no estádio de Houston na próxima segunda-feira (29), no estádio de Houston, Texas, às 14h. A seleção que avançar encara o vencedor de Costa do Marfim x Noruega nas oitavas de final.
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