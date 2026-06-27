Didier Deschamps é o técnico da seleção francesa - AFP

Didier Deschamps é o técnico da seleção francesaAFP

Publicado 27/06/2026 17:16

O treinador da seleção francesa, Didier Deschamps, que retornou à França após o falecimento de sua mãe, voltou ao campo base dos 'Bleus' em Boston neste sábado (27), informou a direção da equipe.

Deschamps deixou a concentração da França nos Estados Unidos na terça-feira, para comparecer ao funeral de sua mãe na sexta.

O técnico comandará, em princípio, o treino deste sábado no campus da Universidade de Bentley, em Waltham (Massachusetts), um dia após a goleada dos franceses sobre a Noruega (4 a 1), que lhes garantiu o primeiro lugar do Grupo I.

Os 'Bleus' enfrentarão a Suécia na terça-feira (30) em East Rutherford (Nova Jersey) pela fase de 16-avos de final.

Na ausência do treinador, seu auxiliar Guy Stéphan comandou a seleção francesa contra os noruegueses.