Didier Deschamps é o técnico da seleção francesaAFP
Após ir ao funeral da mãe, técnico retorna à base da França na Copa
O auxiliar Guy Stéphan comandou os Bleus na goleada por 4 a 1 sobre a Noruega
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