Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2026 15:40

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez criticou o goleiro uruguaio Fernando Muslera, que falhou no gol da Espanha que eliminou os bicampeões do mundo na Copa. A beldade também defendeu Marcelo Bielsa, treinador que vem sendo muito criticado.

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"É sempre o goleiro do Uruguai que estraga tudo, isso não é culpa do Bielsa!", disse a beldade em seu perfil do "X", o antigo Twitter.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.