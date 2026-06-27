Muslera falha em gol na derrota por 1 a 0 para a EspanhaDivulgação / Fifa

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João Vitor Cravo
México - A eliminação do Uruguai na Copa do Mundo, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, na última sexta-feira (26), certamente doeu em qualquer torcedor de 'La Celeste'. Porém, o sofrimento do goleiro Fernando Muslera parece ter sido maior. Após falha que gerou o gol do jogo, o arqueiro abriu seus sentimentos e pediu desculpas ao povo uruguaio.
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"Nunca imaginei que sofreria tanto por este esporte, especialmente com todo o trabalho que fiz, com a forma como me preparei", disse Muslera, ao portal uruguaio 'DSPORTS', visivelmente emocionado na zona mista após o jogo.
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"Pedi desculpas a eles e a todo o povo uruguaio, embora isso não seja suficiente. Agora é hora de estar com as pessoas mais próximas a mim, de recuperar minhas forças. Essa é a natureza deste esporte, essa é a natureza desta posição. Às vezes ela te dá muito, e às vezes ela te tira muito", completou o arqueiro.
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O gol do jogo partiu de um chute 'mascado' do atacante espanhol Álex Baena, após cruzamento. Muslera se posicionou para defender a finalização baixa e centralizada, mas acabou somente desviando a bola, que morreu lentamente no fundo das redes.
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Com a derrota, o Uruguai foi matematicamente eliminado do Mundial. Em caso de empate ou vitória, a seleção até poderia sonhar com uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados de cada grupo. Porém, com apenas dois pontos somados na primeira fase, 'La Celeste' terá que voltar para casa mais cedo.
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Muslera falha em gol na derrota por 1 a 0 para a Espanha
Fernando Muslera