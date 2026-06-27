México - Técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa deu uma das entrevistas mais constrangedoras desta Copa do Mundo na última sexta-feira (26). Após a derrota para a Espanha, por 1 a 0, que selou a eliminação de 'La Celeste' do torneio, o comandante se irritou com a repórter da Fifa, ainda na beira do gramado, e gritou: "Anda de uma vez".
Além disso, iniciada a entrevista, Bielsa deu respostas curtas às perguntas da jornalista e, questionado sobre a falha do goleiro Muslera, que gerou o gol do jogo, devolveu um simples "nada". Nas primeiras falas, o treinador declarou que não conseguiu "alcançar o potencial que o Uruguai tem com seus jogadores" e explicou que a substituição de Federico Valverde buscava "mais presença no ataque".
Marcelo Bielsa vivia um momento de tensão na seleção uruguaia, mesmo antes da derrota que custou a eliminação. Na manhã de sexta-feira (26), veículos do país noticiaram que o comandante vivia crise na relação com os jogadores, e que havia sido chamado pelos líderes do elenco para uma reunião, a fim de discutir o estilo de jogo e o ritmo dos treinamentos.
Com dois empates, contra Arábia Saudita e Cabo Verde, e uma derrota, para a Espanha, o Uruguai somou dois pontos nesta Copa do Mundo e, mesmo em terceiro lugar no grupo H, já está matematicamente eliminado. Caso houvesse conseguido ao menos empatar a partida da última sexta-feira (26), teria chance de se classificar entre os melhores terceiros colocados, mas a campanha real não foi suficiente.
Veja vídeo da entrevista irritada de Bielsa
"PARA EL GERIATRICO"
Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr
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