Marcelo Bielsa grita em entrevista, após eliminação do Uruguai - Reprodução / X

Marcelo Bielsa grita em entrevista, após eliminação do UruguaiReprodução / X

Publicado 27/06/2026 10:40

México - Técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa deu uma das entrevistas mais constrangedoras desta Copa do Mundo na última sexta-feira (26). Após a derrota para a Espanha, por 1 a 0 , que selou a eliminação de 'La Celeste' do torneio, o comandante se irritou com a repórter da Fifa, ainda na beira do gramado, e gritou: "Anda de uma vez".

Além disso, iniciada a entrevista, Bielsa deu respostas curtas às perguntas da jornalista e, questionado sobre a falha do goleiro Muslera, que gerou o gol do jogo, devolveu um simples "nada". Nas primeiras falas, o treinador declarou que não conseguiu "alcançar o potencial que o Uruguai tem com seus jogadores" e explicou que a substituição de Federico Valverde buscava "mais presença no ataque".

Marcelo Bielsa vivia um momento de tensão na seleção uruguaia, mesmo antes da derrota que custou a eliminação. Na manhã de sexta-feira (26), veículos do país noticiaram que o comandante vivia crise na relação com os jogadores , e que havia sido chamado pelos líderes do elenco para uma reunião, a fim de discutir o estilo de jogo e o ritmo dos treinamentos.

Com dois empates, contra Arábia Saudita e Cabo Verde, e uma derrota, para a Espanha, o Uruguai somou dois pontos nesta Copa do Mundo e, mesmo em terceiro lugar no grupo H, já está matematicamente eliminado. Caso houvesse conseguido ao menos empatar a partida da última sexta-feira (26), teria chance de se classificar entre os melhores terceiros colocados, mas a campanha real não foi suficiente.

Veja vídeo da entrevista irritada de Bielsa