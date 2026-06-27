Takefusa Kubo em campo pelo JapãoDivulgação / Japão
Destaque do Japão, Kubo treina e pode voltar contra a Seleção
Jogador, de 25 anos, sofreu lesão no joelho na estreia da Copa
Destaque do Japão, Kubo treina e pode voltar contra a Seleção
Jogador, de 25 anos, sofreu lesão no joelho na estreia da Copa
Espanha pode perder dois atacantes para o mata-mata da Copa
Técnico Luis de la Fuente admitiu preocupação com lesões
Bielsa se irrita com jornalista após eliminação do Uruguai na Copa
Treinador gritou com a repórter da Fifa, em entrevista após a derrota para a Espanha
Capitão do Irã detona organização da Copa do Mundo: 'Um desastre'
Seleção ainda tem chances de classificação
Jornal espanhol volta a exaltar Vini Jr: 'Levando o Brasil nas costas'
Atacante, de 24 anos, anotou gols nos três jogos da Seleção
Dembélé minimiza atuação contra Noruega: 'Prefiro contra Senegal'
Atacante, de 29 anos, anotou três gols contra país escandinavo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.