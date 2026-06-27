Takefusa Kubo em campo pelo Japão - Divulgação / Japão

Takefusa Kubo em campo pelo JapãoDivulgação / Japão

Publicado 27/06/2026 12:43 | Atualizado 27/06/2026 12:51

Rio - Um dos principais jogadores do elenco japonês pode voltar a jogar contra o Brasil. Neste sábado (27), o meia Takefusa Kubo, de 25 anos, participou do treino com bola e tem boas possibilidades de ficar à disposição para a partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo.

Takefusa Kubo se lesionou no empate do Japão contra a Holanda, na estreia da Copa do Mundo. Ele ficou de fora da goleada sobre a Tunísia e do empate contra a Suécia. O meia sofre uma contusão no joelho esquerdo.

Kubo não deve entrar em campo com 100% das suas condições, já que na atividade deste sábado, ele apareceu utilizando uma fita de proteção no joelho lesionado.

Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil entra em campo em Houston, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão.