Vitória sobre o Uruguai pode ter gerado dois desfalques para a Espanha - Divulgação / Fifa

Vitória sobre o Uruguai pode ter gerado dois desfalques para a EspanhaDivulgação / Fifa

Publicado 27/06/2026 12:20

Espanha - Classificada para o mata-mata com uma primeira fase abaixo das expectativas, a Espanha pode perder dois atacantes para o restante do torneio. Destaque no título da Eurocopa de 2024, Nico Williams sentiu um desconforto na perna direita. Outro que é dúvida, com lesão na clavícula, é o ponta Yéremy Pino.

Atualmente no Athletic Bilbao, Nico Williams tem servido como um 'reserva de luxo' para o técnico Luis de la Fuente, que o colocou em campo nas três partidas da fase de grupos. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Uruguai, por 1 a 0 , na última sexta-feira (26), o comandante mostrou preocupação com o estado físico do jogador.

"Temos de esperar, ele está com um incômodo. Pode ser uma distensão muscular ou fadiga. Vamos ver", disse o treinador espanhol, que em seguida lamentou a lesão de Yéremy Pino. Hoje no Crystal Palace, da Inglaterra, o jogador veio do banco nas duas últimas partidas e, segundo De la Fuente, jogou os últimos minutos do duelo contra o Uruguai 'no sacrifício'.

"O pior é a enorme preocupação que sentimos por Yéremy Pino, que pode perder o resto da Copa do Mundo por algo na clavícula. Ele está sofrendo muito. Fez um esforço enorme para aguentar até o final da partida, foi heroico. Veremos, ele fará exames amanhã", declarou Luis de la Fuente.



A Espanha terá seu adversário no mata-mata definido neste sábado (27). Os possíveis rivais são Áustria e Argélia, que se enfrentam às 23h (de Brasília) e disputam a segunda colocação do grupo J. Um empate classifica as duas seleções e mantém a Áustria em segundo lugar.