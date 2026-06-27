Bruno Guimarães (D) com Gabriel Magalhães e Matheus Cunha - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães (D) com Gabriel Magalhães e Matheus CunhaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/06/2026 14:20

Rio - Destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo, Bruno Guimarães, de 28 anos, sabe da responsabilidade do meio-campo. O setor, que foi bastante criticado na estreia contra o Marrocos, vem evoluindo na competição e será fundamental para que o Brasil alcance voos mais altos na competição.

"Três assistências em três jogos. Claro que isso não é importante para mim, o mais importante é jogar bem. Nós no meio-campo somos o coração do time, então se a gente joga bem quer dizer que o time vai jogar bem. Quero sempre estar bem, com a bola, para facilitar o jogo do Luiz, Neymar, Raphinha, Vini, Endrick", disse em entrevista ao "GE".

Bruno Guimarães é um dos principais meias do futebol inglês e o Arsenal é um dos clubes interessados em seu futebol. O jogador, agora, deseja também ser reconhecido na seleção brasileira, e precisa manter o bom nível nos jogos mais complicados que virão pela frente.

Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil entra em campo em Houston, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão.