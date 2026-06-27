Ryan Mendes é um dos destaques da seleção de Cabo Verde - Divulgação / Cabo Verde

Ryan Mendes é um dos destaques da seleção de Cabo VerdeDivulgação / Cabo Verde

Publicado 27/06/2026 14:12 | Atualizado 27/06/2026 14:47

Cabo Verde - A polícia da Nova Zelândia abriu investigações sobre o atacante Ryan Mendes, capitão de Cabo Verde na Copa do Mundo, após denúncia de estupro a uma brasileira. Intérprete durante amistosos da seleção cabo-verdiana no país da Oceania, a vítima apresentou fotos de hematomas e um relatório médico com registro das lesões. As informações foram trazidas pelo 'ge'.

O episódio aconteceu em março deste ano, na cidade de Auckland, e é investigado desde abril. A brasileira havia sido contratada pela Federação Neozelandesa de Futebol para acompanhar o time de Cabo Verde durante a estadia, a fim de prestar auxílio à delegação quanto ao idioma, que também é o português.

Moradora da Nova Zelândia, a vítima foi hospedada no mesmo hotel da seleção e relatou que, após o primeiro amistoso, foi chamada para uma reunião em uma das salas do hotel. Quando percebeu que na verdade se tratava de uma confraternização, ela subiu para o quarto. Pouco depois, ouviu batidas de Ryan Mendes na porta e atendeu, acreditando se tratar de uma solicitação de trabalho.

Segundo a denúncia, neste momento, a brasileira foi agredida fisicamente e estuprada, mesmo após tentar se defender. Ainda no quarto, tirou fotos das manchas roxas e se dirigiu a uma clínica que atende sobreviventes de violência sexual, na qual recebeu o relatório médico das lesões. Imagens das câmeras do hotel foram colhidas pela polícia e o caso segue sendo investigado.