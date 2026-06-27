Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, relatou que levou alguns torcedores australianos à loucura em Santa Clara. A beldade, que acompanhou o empate do Paraguai com a seleção da Oceania, contou que foi ovacionada pelos adversários no estádio da Baía de São Francisco.
 
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"Todo mundo me pedia fotos e vídeos, mas eu não tinha ninguém para registrar como um momento de bastidores. Os australianos e mexicanos gritavam "PARAGUÁ, PARAGUÁ!". Eles faziam fila para tirar fotos comigo, mas eu não tinha ninguém para filmar e documentar. Tudo o que resta são memórias e bons momentos, guardados com carinho", disse.
Conhecida no seu país como Barbie Paraguaia, Eli Villagra tem mais de 384 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie). Ela faz muito sucesso e tem acompanhado a sua seleção na Copa do Mundo.
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Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra compareceu a jogo na Califórnia
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia
Eli Villagra viajou para acompanhar a seleção paraguaia
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra na quadro do Salgueiro
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra