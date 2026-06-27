Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2026 16:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, relatou que levou alguns torcedores australianos à loucura em Santa Clara. A beldade, que acompanhou o empate do Paraguai com a seleção da Oceania, contou que foi ovacionada pelos adversários no estádio da Baía de São Francisco.

r essa foto no Instagram



"Todo mundo me pedia fotos e vídeos, mas eu não tinha ninguém para registrar como um momento de bastidores. Os australianos e mexicanos gritavam "PARAGUÁ, PARAGUÁ!". Eles faziam fila para tirar fotos comigo, mas eu não tinha ninguém para filmar e documentar. Tudo o que resta são memórias e bons momentos, guardados com carinho", disse.

Conhecida no seu país como Barbie Paraguaia, Eli Villagra tem mais de 384 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie). Ela faz muito sucesso e tem acompanhado a sua seleção na Copa do Mundo.