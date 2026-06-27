O país que levantar o troféu da Copa do Mundo vai embolsar 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões) - Charly Triballeau / AFP

O país que levantar o troféu da Copa do Mundo vai embolsar 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões)Charly Triballeau / AFP

Publicado 27/06/2026 16:40

Estados Unidos - A Fifa definiu que o italiano Maurizio Mariani apitará o jogo entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções vão medir forças na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Os italianos Daniele Bindoni e Alberto Tegoni serão os assistentes 1 e 2, respectivamente. O quarto árbitro será o suíço Sandro Schärer.

Maurizio Mariani já apitou duas partidas nesta Copa do Mundo: Arábia Saudita 1x1 Uruguai; e Colômbia 1x0 RD Congo.

A partida entre Brasil e Japão vale vaga nas oitavas de final do torneio. O vencedor enfrenta quem avançar no confronto entre Noruega e Costa do Marfim.