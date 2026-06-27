Zico foi técnico da seleção japonesa - Reprodução / Instagram

Zico foi técnico da seleção japonesaReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2026 18:50 | Atualizado 27/06/2026 18:57

Zico fez um alerta antes do jogo entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista ao podcast 'B.A.R.C.A.S.T.', do canal 'Xiado Carioca', o Galinho destacou que a Seleção precisa ter cuidado com a velocidade e a movimentação dos japoneses.

"Acho que é um jogo em que os dois times propõem jogo. O Brasil precisa ter cuidado com a velocidade e a movimentação dos caras, porque eles não param. Eles têm que estar atentos quanto a isso. Já fizeram bem contra a Escócia, fizeram melhor, mas no jogo contra Marrocos você viu que o pessoal estava perdido. O posicionamento, a questão da movimentação, eles não estavam conseguindo achar os marroquinos", analisou Zico.

O Galinho atuou no Japão e foi muito importante para a evolução do futebol no país. Zico também treinou a seleção japonesa e comandou a equipe na Copa do Mundo de 2006.

Brasil e Japão vão medir forças na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. A partida é válida pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo.