Zico foi técnico da seleção japonesaReprodução / Instagram

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João Alexandre Borges
Zico fez um alerta antes do jogo entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista ao podcast 'B.A.R.C.A.S.T.', do canal 'Xiado Carioca', o Galinho destacou que a Seleção precisa ter cuidado com a velocidade e a movimentação dos japoneses.
"Acho que é um jogo em que os dois times propõem jogo. O Brasil precisa ter cuidado com a velocidade e a movimentação dos caras, porque eles não param. Eles têm que estar atentos quanto a isso. Já fizeram bem contra a Escócia, fizeram melhor, mas no jogo contra Marrocos você viu que o pessoal estava perdido. O posicionamento, a questão da movimentação, eles não estavam conseguindo achar os marroquinos", analisou Zico.
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O Galinho atuou no Japão e foi muito importante para a evolução do futebol no país. Zico também treinou a seleção japonesa e comandou a equipe na Copa do Mundo de 2006.
Brasil e Japão vão medir forças na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. A partida é válida pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo.