Imagens de satélite foram divulgadas com diversos edifícios caídos na Venezuela - Reprodução/Vantor

Imagens de satélite foram divulgadas com diversos edifícios caídos na VenezuelaReprodução/Vantor

Publicado 28/06/2026 18:32 | Atualizado 28/06/2026 18:59

O número de mortos em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela na última semana subiu para 1.450, segundo balanço divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Outras 3.150 pessoas ficaram feridas, enquanto milhares seguem desaparecidas.

As equipes de resgate conseguiram acessar nos últimos dias a cidade costeira de La Guaira, uma das áreas mais devastadas pelos tremores. Apenas neste fim de semana, 33 pessoas foram retiradas com vida dos escombros, mas as buscas continuam.

A operação conta com o apoio de mais de 1.600 socorristas estrangeiros. O Brasil integra a força-tarefa internacional com 37 bombeiros militares, quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cerca de 10 toneladas de equipamentos e uma caminhonete. A missão, coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), está baseada na região de Los Corales e atua nas buscas por sobreviventes.

Enquanto o número oficial de vítimas segue aumentando, o Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 podem ter provocado mais de 10 mil mortes. Caso a projeção se confirme, o desastre entrará para a lista dos mais letais da América Latina no último século.