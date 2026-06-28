Imagens de satélite foram divulgadas com diversos edifícios caídos na VenezuelaReprodução/Vantor
Mortes por terremotos na Venezuela chegam a 1.450
Equipes de resgate avançam na região mais atingida, enquanto estimativa aponta mais de 10 mil vítimas fatais
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Queda de avião civil deixa 11 mortos na França
Entre as vítimas estão instrutores, alunos e o piloto
Helicóptero despenca causando 14 mortes na Arábia Saudita
Aeronave caiu em local perto do Golfo Pérsico
Papa Leão XIV expressa solidariedade ao povo venezuelano
Pontífice também rezou pelo 'descanso eterno daqueles que morreram'
Trump confirma ataque a alvos do Irã e vê quebra de cessar-fogo
Presidente informou que aeronaves dos EUA atingiram locais de armazenamento de mísseis e drones
Número de mortos após terremotos na Venezuela chega a 1.430
Governo venezuelano atualizou o balanço neste sábado (27); dois brasileiros estão entre as vítimas fatais
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