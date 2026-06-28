O Ministério da Energia do país lamentou o acidenteAFP
Em nota oficial, o Ministério da Energia do país informou que o acidente resultou na morte de todos os 14 passageiros, cidadãos sauditas. Documento também anuncia que as investigações estão em andamento, com a participação das autoridades competentes, para determinar as causas do acidente.
O órgão lamentou o acidente: ''O Ministério da Energia expressa suas mais profundas e sinceras condolências às famílias dos mártires, rogando a Deus Todo-Poderoso que lhes conceda misericórdia e perdão e os aceite como mártires'', afirmou.