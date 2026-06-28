A aeronave caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey, em Tomblaine, na FrançaJean-Christophe Verhaegen / AFP
Entre as vítimas, estão cinco instrutores, cinco alunos e o piloto, disse Yves Seguy, prefeito do departamento de Meurthe-et-Moselle, no leste da França.
A aeronave, registrada na Alemanha, caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey, localizada na comuna francesa Tomblaine, perto de uma área residencial e de duas estradas, informou um jornalista da Agence France-Presse (AFP).
A causa do acidente ainda não foi determinada. Equipes médicas e de apoio psicológico prestam assistência às famílias das vítimas que estavam no aeroporto, assim como a outras testemunhas.
A polícia pediu nas redes sociais que as pessoas evitem a área ao redor do aeroporto para permitir o acesso dos serviços de emergência.