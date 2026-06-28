A aeronave caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey, em Tomblaine, na França - Jean-Christophe Verhaegen / AFP

A aeronave caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey, em Tomblaine, na FrançaJean-Christophe Verhaegen / AFP

Publicado 28/06/2026 10:34 | Atualizado 28/06/2026 10:47

Um avião civil que transportava paraquedistas em seu primeiro voo caiu neste domingo (28) perto da cidade francesa de Tomblaine e matou todas as 11 pessoas a bordo, informaram as autoridades locais.



Entre as vítimas, estão cinco instrutores, cinco alunos e o piloto, disse Yves Seguy, prefeito do departamento de Meurthe-et-Moselle, no leste da França.



A aeronave, registrada na Alemanha, caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey, localizada na comuna francesa Tomblaine, perto de uma área residencial e de duas estradas, informou um jornalista da Agence France-Presse (AFP).



A causa do acidente ainda não foi determinada. Equipes médicas e de apoio psicológico prestam assistência às famílias das vítimas que estavam no aeroporto, assim como a outras testemunhas.



A polícia pediu nas redes sociais que as pessoas evitem a área ao redor do aeroporto para permitir o acesso dos serviços de emergência.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci