Informações foram relatadas pelo perfil oficial de Trump na Truth Social - AFP

Informações foram relatadas pelo perfil oficial de Trump na Truth SocialAFP

Publicado 28/06/2026 08:05

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou os ataques aéreos conduzidos por militares americanos contra alvos iranianos neste sábado (27).



Em publicação na Truth Social, o republicano informou que aeronaves americanas atingiram locais de armazenamento de mísseis e drones do Irã, além de radares costeiros. Segundo ele, a ofensiva foi uma resposta à "violação" do acordo de cessar-fogo pelo país persa.



Trump alertou ainda que pode chegar um ponto em que o país não poderá mais ser "razoável" com os iranianos e será forçado a "completar o trabalho" militarmente. "Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã não vai mais existir", advertiu.



As tensões na região voltaram a ganhar força na última quinta-feira (25), quando o Irã atacou uma embarcação com bandeira de Cingapura no Estreito de Ormuz.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci