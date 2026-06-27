Imagens de satélite foram divulgadas com diversos edifícios caídos na VenezuelaReprodução/Vantor
Número de mortos após terremotos na Venezuela chega a 1.430
Governo venezuelano atualizou o balanço neste sábado (27); dois brasileiros estão entre as vítimas fatais
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Recém-nascido é resgatado dos escombros dos terremotos na Venezuela
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Resgates entram em fase crítica no 3º dia após terremotos na Venezuela
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