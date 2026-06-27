Imagens de satélite foram divulgadas com diversos edifícios caídos na Venezuela - Reprodução/Vantor

Imagens de satélite foram divulgadas com diversos edifícios caídos na VenezuelaReprodução/Vantor

Publicado 27/06/2026 17:08 | Atualizado 27/06/2026 17:13

O governo da Venezuela informou neste sábado (27) que subiu para 1.430 o número de mortos em consequência dos terremotos que atingiram o país na última quarta-feira (24). De acordo com o novo balanço oficial, outras 3.238 pessoas ficaram feridas.

Os dois tremores principais registraram magnitudes de 7,5 e 7,2 na escala Richter. As autoridades também contabilizaram pelo menos 430 réplicas de menor intensidade desde o desastre.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de dois brasileiros. As vítimas são um homem e a brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos.

Na sexta-feira (26), um novo tremor de magnitude 4,9 foi registrado na costa norte da Venezuela. O abalo foi sentido em Caracas e na cidade de Maracay.