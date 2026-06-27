Autoridades chinesas não especificaram a causa desse incidente incomum - Montagem / Redes sociais / Reprodução

Autoridades chinesas não especificaram a causa desse incidente incomumMontagem / Redes sociais / Reprodução

Publicado 27/06/2026 08:55

Um avião de pequeno porte colidiu com o arranha-céu mais alto de Pequim na sexta-feira (26), matando o piloto e ferindo outras 13 pessoas, informaram as autoridades neste sábado (27), sem especificar a causa desse incidente incomum.

Avião colide contra arranha-céu em Pequim, na China



Crédito: Redes sociais / Reprodução pic.twitter.com/43f1wgmjkd — Jornal O Dia (@jornalodia) June 27, 2026 Esta é a primeira confirmação oficial do caso, após diversos internautas terem publicado vídeos no dia anterior mostrando destroços aos pés da Torre Citic, de 528 metros de altura.



Jornalistas da Agence France-Presse (AFP) haviam visto um buraco em um dos andares superiores do arranha-céu. As autoridades rapidamente mobilizaram uma grande operação de segurança.



"Em 26 de junho, às 17h55 (...), uma aeronave esportiva leve monomotor de dois lugares colidiu com um prédio alto durante o voo. O piloto, único ocupante a bordo, morreu. Treze pessoas ficaram feridas no local", informaram as autoridades do distrito de Chaoyang, em Pequim, onde o incidente ocorreu, na plataforma de mídia social WeChat.



"As autoridades competentes continuam investigando as circunstâncias do incidente", acrescentou o comunicado.



A Torre Citic tem 108 andares e capacidade para cerca de 12.000 funcionários. Ela está localizada em um distrito comercial na zona leste de Pequim, muito perto da sede da emissora pública CCTV.



O incidente chamou a atenção em uma cidade como Pequim, que está sujeita a medidas de segurança muito rigorosas. Esta é a primeira confirmação oficial do caso, após diversos internautas terem publicado vídeos no dia anterior mostrando destroços aos pés da Torre Citic, de 528 metros de altura.Jornalistas da Agence France-Presse (AFP) haviam visto um buraco em um dos andares superiores do arranha-céu. As autoridades rapidamente mobilizaram uma grande operação de segurança."Em 26 de junho, às 17h55 (...), uma aeronave esportiva leve monomotor de dois lugares colidiu com um prédio alto durante o voo. O piloto, único ocupante a bordo, morreu. Treze pessoas ficaram feridas no local", informaram as autoridades do distrito de Chaoyang, em Pequim, onde o incidente ocorreu, na plataforma de mídia social WeChat."As autoridades competentes continuam investigando as circunstâncias do incidente", acrescentou o comunicado.A Torre Citic tem 108 andares e capacidade para cerca de 12.000 funcionários. Ela está localizada em um distrito comercial na zona leste de Pequim, muito perto da sede da emissora pública CCTV.O incidente chamou a atenção em uma cidade como Pequim, que está sujeita a medidas de segurança muito rigorosas.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci