Terremoto ao norte da Venezuela foi sentido a mais de 100km de distância - Reprodução/USGS

Terremoto ao norte da Venezuela foi sentido a mais de 100km de distânciaReprodução/USGS

Publicado 26/06/2026 21:28

Um novo terremoto foi sentido em Caracas, na capital da Venezuela, nesta sexta-feira (26). O tremor, de magnitude 4,7, aconteceu dois dias após dois terremotos terem atingido o país.

Apesar da escala menor, o sismo pode agravar o cenário de destruição, visto que muitas estruturas estão danificadas. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, as vibrações foram sentidas em um raio de 118 km do epicentro. Os terremotos desta quarta-feira (24) tiveram as magnitudes de 7,2 e 7,5 e ocorreram com menos de um minuto de diferença.

Foram registradas 920 mortes, 3.360 feridos e mais de 50 mil desaparecidos. Até agora, 383 edifícios foram totalmente derrubados ou sofreram danos, especialmente em La Guaira, uma cidade costeira vizinha a Caracas, onde a população denuncia a escassa presença do governo nas operações de resgate.

Pelo menos 17 países e organizações se mobilizaram para enviar apoio humanitário para a Venezuela. Entre eles estão: Alemanha, Brasil, Cruz Vermelha, Colômbia, El Salvador, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália, ONU, México, Panamá, Suíça, Vaticano, World Central Kitchen e outros países da região.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield e supervisão de Marlucio Luna

