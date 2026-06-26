Maioria das vítimas é formada por jovens que buscaram alívio do calor em rios e lagos sem supervisãoAFP
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Milhares de pessoas seguem desaparecidas
Parada do Orgulho LGBTQIA+ é adiada em Paris por onda de calor
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Piloto sofre parada cardíaca e avião faz pouso de emergência nos EUA
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Outras 4,3 mil pessoas ficaram feridas
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Secretário-geral da OMI declarou que decidiu esperar para reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam em vigor
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