Maioria das vítimas é formada por jovens que buscaram alívio do calor em rios e lagos sem supervisão - AFP

Maioria das vítimas é formada por jovens que buscaram alívio do calor em rios e lagos sem supervisãoAFP

Publicado 26/06/2026 07:41 | Atualizado 26/06/2026 12:13

O balanço de pessoas mortas por afogamento na França durante a atual onda de calor subiu para 55, informou nesta sexta-feira (26) o governo, que tem um número ainda pior.

Após vários dias de temperaturas próximas ou superiores a 40ºC em algumas regiões, muitas pessoas morreram afogadas, a maioria jovens que nadaram em áreas não autorizadas de rios ou lagos para escapar do calor.

Na noite de quinta-feira, “estávamos com 55 (afogados), mas tememos que a situação não evoluiu de forma favorável”, disse a ministra dos Esportes, Marina Ferrari, ao canal Franceinfo.

Segundo o ministério, “65% dos afogamentos aconteceram em locais de nada vigiados ou não autorizados”.

A atual onda de calor na Europa tem sido especialmente intensa na França, que viveu as duas noites mais quentes já registradas e apresentou um aumento nos casos de parada cardíaca.

O comandante da polícia de Paris, Patrice Faure, anunciou que os hospitais da capital francesa e de sua região metropolitana estão próximos da "saturação" e, por isso, proibiu o consumo de álcool nas vias públicas a partir do meio-dia de sexta-feira.