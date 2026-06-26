Passageiro também contou que aproximadamente cinco pessoas auxiliaram na imobilização do pilotoReprodução / ABC News
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