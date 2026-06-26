Passageiro também contou que aproximadamente cinco pessoas auxiliaram na imobilização do piloto - Reprodução / ABC News

Passageiro também contou que aproximadamente cinco pessoas auxiliaram na imobilização do pilotoReprodução / ABC News

Publicado 26/06/2026 10:46

Um voo da Air Canada, que seguia de Nova Jersey para Halifax, na província canadense da Nova Escócia, precisou alterar sua rota após o comandante sofrer uma parada cardíaca durante o voo. Passageiros relataram momentos de pânico a bordo.

O copiloto assumiu o comando da aeronave durante o incidente e realizou um pouso de emergência em Boston, nos Estados Unidos, segundo a emissora americana "ABC News". O caso ocorreu na quarta-feira (24), durante o voo AC7664, operado pela companhia regional PAL Airlines em parceria com a Air Canada, que transportava 61 passageiros.

Após o pouso, o piloto foi retirado da cabine seguindo os protocolos de segurança e encaminhado a um hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

O passageiro Rodney McDonald, que viajava com a mulher e dois filhos, contou à "ABC News" que percebeu "que algo estava errado".

"No momento em que o avião desviou a rota, soube que algo estava errado, pois não era turbulência. Parecia mesmo que alguém tinha dado um puxão brusco nos controles, e isso aconteceu repetidamente. Todo tipo de pensamento passa pela sua cabeça, você começa a rezar. Meus filhos começaram a rezar imediatamente", conta.

O passageiro também contou que aproximadamente cinco pessoas auxiliaram na imobilização do piloto durante cerca de 40 minutos.