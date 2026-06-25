Secretário-geral da OMI comenta sobre ataque no Golfo de Omã contra uma embarcação que passou por Ormuz - Reprodução

Secretário-geral da OMI comenta sobre ataque no Golfo de Omã contra uma embarcação que passou por OrmuzReprodução

Publicado 25/06/2026 17:36

A Organização Marítima Internacional (OMI) decidiu pausar temporariamente sua operação de evacuação de navios no Estreito de Ormuz, aguardando maior clareza após um ataque a uma embarcação no Golfo de Omã.

O secretário-geral da OMI, Arsenio Dominguez, declarou que decidiu pausar temporariamente sua implementação da operação para reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam em vigor para os navios.

"Fui informado de um ataque hoje no Golfo de Omã a uma embarcação que passou por Ormuz. A embarcação não transitou sob o quadro de evacuação da OMI. Portanto, para garantir uma abordagem coordenada e segurança na navegação, o plano de evacuação será pausado até que se obtenha maior clareza", disse Dominguez.

Como resultado, a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, em inglês) afirmou que não realizará notificações às embarcações sobre a inclusão em lotes de planejamento da OMI durante o período.

A conta oficial no X da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico escreveu que qualquer tráfego por rotas fora do quadro determinado pela autoridade não estará coberto pela garantia de passagem segura e não se beneficiará de seguro e responsabilidades relacionadas.

"As consequências decorrentes do tráfego por rotas não autorizadas serão de responsabilidade do proprietário, operador e comandante da embarcação", acrescentou.

O ataque à embarcação no Estreito de Ormuz ocorreu horas depois de um aviso da marinha iraniana instruindo navios a não cruzarem a região, segundo a Bloomberg. Três navios teriam deixado o local e deram meia-volta, mas nem todas as embarcações seguiram a recomendação e continuaram ao longo da rota de Omã, conforme mostraram dados de rastreamento.