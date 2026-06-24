Terremoto causa destruição na Venezuela na noite desta quarta-feira (24) - Reprodução/Redes socisi

Terremoto causa destruição na Venezuela na noite desta quarta-feira (24)Reprodução/Redes socisi

Publicado 24/06/2026 21:53 | Atualizado 24/06/2026 22:21

A Venezuela foi atingida por dois terremotos de magnitudes 7,5 e 7,2 na noite desta quarta-feira (24). A região mais afetada foi a capital, Caracas, onde os tremores provocaram destruição e momentos de pânico entre os moradores.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas correndo para a rua, paredes inteiras vindo abaixo e poeira tomando conta de bairros inteiros. Confira:

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Parte de teto caiu no aeroporto internacional

Durante o terremoto, parte do teto do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, na Venezuela, despencou, causando momento de pânico e muita correria. Nas imagens publicadas nas redes sociais é possível ver o momento que a estrutura cai, levantando muita fumaça no saguão. Confira:

| Imagenes desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela. Donde se reportaron derrumbes. pic.twitter.com/JiNY8PSrs7 — Felipe Galli (@FEscrutinio) June 24, 2026

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor de 7,5 veio logo depois de um abalo de 7,2, os dois com epicentros separados por poucos quilômetros e a apenas 13 km de profundidade.



De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os tremores também foram sentidos em outras localidades do país, incluindo a cidade de Montalbán, situada a cerca de 168 quilômetros da capital. Os abalos ocorreram a profundidades de 10 e 21 quilômetros.



Após os terremotos, autoridades emitiram alertas de tsunami para Porto Rico, Aruba e as Ilhas Virgens Americanas. Também chegou a ser emitido o aviso para o Caribe, mas depois foi cancelado.

Nos arredores

O tremor também foi sentido em diversos locais da região Norte do Brasil, como Manaus, em Belém do Pará, no Amapá e em Roraima, onde os moradores também deixaram alguns prédios.

Quanto mais raso e mais perto da superfície, maior o potencial de destruição. Um terremoto aconteceu quando a Terra libera energia no fundo da crosta, quase sempre por causa do atrito entre as placas tectônicas. Esse choque gera as ondas sísmicas, que são os tremores. Já a magnitude mede a força desse abalo.

Um terremoto é, basicamente, a Terra liberando energia lá no fundo da crosta, quase sempre por causa do atrito entre as placas tectônicas. Esse choque gera as ondas sísmicas — os tremores que sentimos. E a tal da "magnitude" mede justamente a força desse abalo.