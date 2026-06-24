Israel fez ataques no sul do Líbano nesta terça-feira (23)Reprodução / X
"A Força Aérea israelense e soldados realizaram um ataque contra os terroristas para eliminar a ameaça", explicou o comunicado do exército.
O ataque ocorreu enquanto Israel e Líbano, que não mantêm relações diplomáticas, iniciavam na terça-feira (23) a quinta rodada de negociações diretas em Washington, à qual o Hezbollah se opõe.
Nesta terça-feira, o exército israelense, que ocupa parte do sul do Líbano, abriu fogo em dois incidentes separados contra grupos de pessoas que descreveu como "terroristas", resultando em duas mortes, segundo as autoridades libanesas.
"Anunciamos que, em hipótese alguma, nos retiraremos e, até o momento — e isso é uma conquista diplomática —, não houve nenhuma exigência dos EUA para que Israel se retirasse do Líbano", disse Katz em entrevista durante uma convenção de líderes locais em Tel Aviv.
Questionado se o exército israelense atenderia tal exigência caso ela surgisse, Katz respondeu que ele e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informaram ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e ao presidente Donald Trump, respectivamente, que as forças israelenses estão no Líbano "para proteger os moradores do norte" de Israel.
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