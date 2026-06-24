Israel fez ataques no sul do Líbano nesta terça-feira (23) - Reprodução / X

Israel fez ataques no sul do Líbano nesta terça-feira (23)Reprodução / X

Publicado 24/06/2026 13:01

O exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (24), ter atacado dois membros do movimento pró-Irã Hezbollah no sul do Líbano. Segundo a força militar, a dupla de "terroristas" representava uma ameaça às tropas posicionadas na região.



"A Força Aérea israelense e soldados realizaram um ataque contra os terroristas para eliminar a ameaça", explicou o comunicado do exército.



O ataque ocorreu enquanto Israel e Líbano, que não mantêm relações diplomáticas, iniciavam na terça-feira (23) a quinta rodada de negociações diretas em Washington, à qual o Hezbollah se opõe.



Nesta terça-feira, o exército israelense, que ocupa parte do sul do Líbano, abriu fogo em dois incidentes separados contra grupos de pessoas que descreveu como "terroristas", resultando em duas mortes, segundo as autoridades libanesas.

Ministro da Defesa afirma que EUA não pediram retirada do Líbano

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos não exigiram que Israel retirasse suas tropas do sul do Líbano, uma condição supostamente imposta por Teerã nas negociações de cessar-fogo.



"Anunciamos que, em hipótese alguma, nos retiraremos e, até o momento — e isso é uma conquista diplomática —, não houve nenhuma exigência dos EUA para que Israel se retirasse do Líbano", disse Katz em entrevista durante uma convenção de líderes locais em Tel Aviv.



Questionado se o exército israelense atenderia tal exigência caso ela surgisse, Katz respondeu que ele e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informaram ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e ao presidente Donald Trump, respectivamente, que as forças israelenses estão no Líbano "para proteger os moradores do norte" de Israel.