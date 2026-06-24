Ministério da Saúde francês confirmou caso de ebola - Reprodução / Google Maps

Ministério da Saúde francês confirmou caso de ebolaReprodução / Google Maps

Publicado 24/06/2026 11:03

As autoridades de saúde da França anunciaram nesta quarta-feira (24) o primeiro caso de ebola no país, o de um médico que voltou recentemente da República Democrática do Congo (RDC), que enfrenta uma epidemia da doença infecciosa

O Ministério da Saúde "confirma hoje a identificação de um primeiro caso positivo de doença pelo vírus do ebola em território nacional", afirma um comunicado. A pasta explicou que o caso foi detectado na França continental.

A República Democrática do Congo, de onde o médico diagnosticado retornou, concentra mais de mil casos da doença, que provoca febre hemorrágica, muitas vezes mortal.

O caso francês é o primeiro identificado fora do continente africano na atual epidemia, que também afeta Uganda, e foi provocada por uma cepa pouco frequente do vírus, chamada Bundibugyo, contra a qual não existe vacina nem tratamento específico.

Especialistas em saúde pública acreditam que o risco de propagação da epidemia continua baixo em todo o mundo, devido à natureza em geral pouco contagiosa do vírus ebola.