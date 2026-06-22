OMS classificou a epidemia de ebola como emergência de saúde pública de alcance internacionalAFP
Congo registra mais de 1.000 casos e 254 mortos em surto de ebola
Taxa de letalidade atinge 25,3%
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Trump: Irã concordará com grandes inspeções de armas para garantir 'honestidade nuclear'
Declaração reforça o discurso dos EUA de que houve avanços nas conversas realizadas no fim de semana
Trabalhadores humanitários são detidos no Afeganistão por usar barba muito curta
Detenções ocorreram em centro de acolhimento no oeste do país, segundo fontes humanitárias
Estados Unidos suspendem sanções ao petróleo iraniano
Medida está prevista no acordo assinado pelos países
Crianças são encontradas mortas dentro de carro durante onda de calor na França
Serviço meteorológico prevê temperaturas de até 39ºC para a localidade
Papa critica falta de combate à fome em meio ao financiamento de conflitos
Leão XIV denunciou obstáculos 'burocráticos' à ajuda humanitária enquanto comércio de armas é livre
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