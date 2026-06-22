OMS classificou a epidemia de ebola como emergência de saúde pública de alcance internacional - AFP

OMS classificou a epidemia de ebola como emergência de saúde pública de alcance internacionalAFP

Publicado 22/06/2026 18:23

A República Democrática do Congo registrou mais de 1.000 casos de ebola no atual surto, que causou mais de 250 mortes, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (22).

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) da RDC confirmou 1.003 casos e 254 óbitos, o que representa uma taxa de letalidade de 25,3%.

O atual surto dessa febre hemorrágica foi declarado em 15 de maio. Quase todos os casos estão concentrados na província de Ituri, no nordeste do país, uma região devastada por conflitos e pela atuação de grupos armados.

Ao todo, três províncias foram afetadas: Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul, onde vivem cerca de 15 milhões de pessoas.

O vírus também se espalhou para a vizinha Uganda, onde a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 20 casos e duas mortes. No entanto, o governo de Uganda afirmou no início deste mês que a situação estava "sob controle".

O surto é causado pela rara cepa Bundibugyo do vírus ebola, para a qual não existe vacina nem tratamento específico.

As vacinas atualmente disponíveis contra o ebola, desenvolvidas entre 2018 e 2019, são eficazes apenas contra a cepa Zaire, que provocou grandes epidemias no passado.

A OMS declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional e advertiu que a epidemia poderá se prolongar por vários meses.