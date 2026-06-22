Segundo trabalhador do setor, 'vinte pessoas' foram detidas no totalAFP
Trabalhadores humanitários são detidos no Afeganistão por usar barba muito curta
Detenções ocorreram em centro de acolhimento no oeste do país, segundo fontes humanitárias
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Medida está prevista no acordo assinado pelos países
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Morre Alan Greenspan, presidente do BC dos EUA por quase duas décadas
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