Flávio e Eduardo Bolsonaro comemoraram avanço da direita da América Latina - Reprodução / X

Flávio e Eduardo Bolsonaro comemoraram avanço da direita da América LatinaReprodução / X

Publicado 22/06/2026 09:07

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebraram, na noite deste domingo (21), a vitória de Abelardo de la Espriella nas eleições presidenciais da Colômbia . O candidato de extrema-direita derrotou o governista Iván Cepeda em um apertado segundo turno, e vai substituir o esquerdista Gustavo Petro.

Nas redes sociais, Flávio publicou um vídeo em que parabeniza o colombiano falando em espanhol. O senador afirma que a eleição do direitista é a "vitória do bem sobre o mal" e representa o avanço da direita no continente americano.

"Parabéns a Abelardo 'El Tigre', o novo presidente da Colômbia. As agendas da direita continuam triunfando em toda a América, porque lutamos contra as organizações narcoterroristas, contra o aumento de impostos e e lutamos para que nossas nações sejam livres e prósperas. Sua vitória é a vitória do bem sobre o mal."

Felicitações a @ABDELAESPRIELLA pela vitória nas eleições presidenciais da Colômbia! pic.twitter.com/niy47Zafa3 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 21, 2026 Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre a vitória de De la Espriella. Utilizando imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Gustavo Petro, o ex-deputado classificou o resultado das eleições colombianas como uma "derrota dos socialistas, dos apoiadores das FARC e dos narcoterroristas". Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre a vitória de De la Espriella. Utilizando imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Gustavo Petro, o ex-deputado classificou o resultado das eleições colombianas como uma "derrota dos socialistas, dos apoiadores das FARC e dos narcoterroristas".

No vídeo, Eduardo exibiu uma montagem de Flávio Bolsonaro utilizando a faixa presidencial e disse que a possível eleição do irmão representaria o início de uma "era de ouro" na América Latina, com o predomínio de líderes de direita.

"Agora na América Latina, depois da vitória agora de Abelardo de la Espriella, e tudo encaminhado para lá para Keiko Fujimori no Peru, só vai restar o Brasil de esquerda. Atenção brasileiros, olha o tamanho da responsabilidade. Esse ano, em outubro, Brasil vai fechar o caixão e vai virar à direita com Flávio Bolsonaro. Só falta a gente. (...) Vai ser, com certeza, a América Latina toda de direita, vivendo um momento único na nossa história."

Direita vence na Colômbia com @ABDELAESPRIELLA



Agora só falta o Brasil! pic.twitter.com/adybOhfXRM — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) June 22, 2026

Segundo contagem preliminar, o advogado Abelardo de la Espriella foi eleito presidente da Colômbia com 49,7% dos votos no segundo turno, contra 48,5% do esquerdista Iván Cepeda. Apoiado por Donald Trump, sem experiência na política e com discurso contra o sistema, seu programa de governo propõe diminuição do tamanho do Estado, construção de megaprisões e porte de armas por civis.

A campanha de De la Espriella também é sustentada pela defesa do combate mais intenso às facções do narcotráfico. O presidente eleito afirma que vai buscar o apoio de Israel e Estados Unidos para atacar criminosos com bombardeios.