Autoridades da Rússia e da Ucrânia relataram um total de 50 feridos na troca de ataques entre os paísesReprodução
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Na Rússia foram cinco vítimas
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