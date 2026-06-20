Paquistão sofre com uma escalada de violência nos últimos anos em parte promovida pelo grupo do TalibãAFP
Paquistão: bombas à beira de estrada matam 7 pessoas; Talibã paquistanês é suspeito de autoria
Explosão controlada remotamente aconteceu em Bannu, distrito da província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão
Paquistão: bombas à beira de estrada matam 7 pessoas; Talibã paquistanês é suspeito de autoria
Explosão controlada remotamente aconteceu em Bannu, distrito da província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão
Líbano acusa Israel de 'ataques brutais' apesar de cessar-fogo; Tel-Aviv cita Hezbollah
Exército do país árabe fez postagem em rede social afirmando que ações da nação judaica visam obstruir a restauração da estabilidade
Colisão entre trens deixa mortos e feridos em Londres
Onze passageiros se encontram em estado 'muito grave'
Trump refuta queda de popularidade nos EUA e diz que Rússia deveria voltar ao 'G8'
Para o líder norte-americano, a permanência do país no grupo poderia ter evitado o conflito entre Moscou e Kiev
Macron critica centros de deportação para migrantes
Presidente francês rejeitou a criação de estruturas fora da União Europeia
EUA classificam condenação de Eduardo Bolsonaro no STF como 'perseguição'
Departamento de Estado afirmou que caso é de 'guerra jurídica'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.