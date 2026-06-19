A colisão ocorreu no final da tarde ao sul de Bedford, na Inglaterra - Redes sociais / Reprodução

A colisão ocorreu no final da tarde ao sul de Bedford, na InglaterraRedes sociais / Reprodução

Publicado 19/06/2026 18:58

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, onze delas em estado "muito grave", após a colisão de dois trens de passageiros ao norte de Londres nesta sexta-feira (19), informaram os serviços de emergência do Reino Unido.