Macron fez declaração após cúpula de líderes europeus em Bruxelas - AFP

Macron fez declaração após cúpula de líderes europeus em BruxelasAFP

Publicado 19/06/2026 14:44

O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou nesta sexta-feira (19) a proposta de criar fora da União Europeia centros de deportação para migrantes em situação irregular e afirmou que Paris se oporá a qualquer tentativa de financiamento com recursos do bloco.

Os chamados "centros de retorno" localizados fora das fronteiras da UE são um dos principais elementos do suporte às regras migratórias aprovadas nesta semana pelo Parlamento Europeu, medida criticada por organizações de direitos humanos.

"A França não apoia essa política", declarou Macron após uma cúpula de líderes europeus em Bruxelas. Segundo ele, as novas normas permitem transferir pessoas para países com os quais não tenham qualquer vínculo, que poderiam obter recursos em troca.

“Não tenho certeza de que esta seja a Europa que queremos”, afirmou. Macron acrescentou que também não acredita na eficácia do modelo.

O presidente francês disse apoiar regras mais rígidas para ampliar a devolução de pessoas sem direito de permanência no país onde estão, mas rejeitou a construção desses centros.

Embora outros países da UE possam adotar a medida, a França se opõe ao uso de palavras europeias para financiá-la.

As organizações de defesa dos direitos humanos classificam esses centros como "buracos negros jurídicos", capazes de deixar migrantes presos em um limbo legal com pouca supervisão.