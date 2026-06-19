Macron fez declaração após cúpula de líderes europeus em BruxelasAFP
Macron critica centros de deportação para migrantes
Presidente francês rejeitou a criação de estruturas fora da União Europeia
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