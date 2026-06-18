Mojtaba Khamenei afirmou que o presidente do Irã garantiu que o governo não aceitará demandas excessivas pelos EUAAFP
Líder supremo do Irã diz ter autorizado assinatura de acordo com EUA apesar de 'opinião diferente'
Segundo Khamenei, decisão foi tomada após garantias oferecidas pelo presidente Masoud Pezeshkian
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Partido Comunista de Cuba aprova reformas para aliviar crise e abrir economia
Medidas ainda precisam ser aprovadas pela Assembleia Nacional do Poder Popular
Rumble e Trump Media pedem que Moraes seja julgado à revelia na Justiça dos EUA
Empresas querem que ministro seja responsabilizado por 'ordens secretas de censura'
Israel afirma que manterá operações militares no Líbano
Comunicado ocorre após assinatura de acordo entre EUA e Irã que prevê fim dos combates no país
França autoriza banho em canais de Paris em meio à onda de calor
País deve registrar temperaturas de até 40ºC no próximo domingo
Trump diz que Brasil está 'perigoso politicamente' e confunde filhos de Bolsonaro
Em cúpula na França, presidente americano lamentou condenação após comentar tarifas e relação com Lula