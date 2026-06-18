Autoridades decretaram alerta laranja, o segundo nível mais elevado, no centro-leste do país e na região de Paris - Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Autoridades decretaram alerta laranja, o segundo nível mais elevado, no centro-leste do país e na região de ParisGuillaume Bontemps / Ville de Paris

Publicado 18/06/2026 10:01

A França vive nesta quinta-feira (18) uma nova onda de calor, que obrigou à suspensão de trens e aulas e levou à autorização de banho nos canais de Paris. No domingo, são esperadas temperaturas de até 40ºC.



Nesta quarta-feira (17), os termômetros registraram temperaturas de 37ºC, no segundo episódio de calor incomumente intenso deste ano. Em maio, foram batidos recordes de calor na metade do país durante uma semana sufocante.



As autoridades decretaram alerta laranja, o segundo nível mais elevado, por onda de calor no centro-leste do país e na região de Paris, e recomendaram beber muita água, vestir roupas leves e não sair nas horas de temperaturas mais altas.

Ondas de calor estão mais frequentes na Europa por causa do aquecimento global Guillaume Bontemps / Ville de Paris



O serviço meteorológico Météo France alerta que o pico de calor pode ser atingido no domingo ou na segunda-feira, com até 40ºC, impulsionado pelo solstício de verão, que alonga as horas de sol.



Estudos e instituições científicas concordam que as ondas de calor na Europa são cada vez mais frequentes como consequência da mudança climática. A Météo France indica que, das 51 registradas na França desde 1947, 34 ocorreram a partir do ano 2000 e 26 desde 2011. O serviço meteorológico Météo France alerta que o pico de calor pode ser atingido no domingo ou na segunda-feira, com até 40ºC, impulsionado pelo solstício de verão, que alonga as horas de sol.Estudos e instituições científicas concordam que as ondas de calor na Europa são cada vez mais frequentes como consequência da mudança climática. A Météo France indica que, das 51 registradas na França desde 1947, 34 ocorreram a partir do ano 2000 e 26 desde 2011.