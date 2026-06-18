Trump afirmou que passou 'bastante tempo' com Lula - AFP

Trump afirmou que passou 'bastante tempo' com LulaAFP

Publicado 18/06/2026 08:08

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (17), que a situação do Brasil é "um pouco difícil" e que o país está "perigoso politicamente". A declaração foi dada durante a cúpula do G7 em Évian, na França.

Em uma coletiva de imprensa, Trump foi questionado se conversou com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a questão das novas tarifas impostas pelos EUA ao Brasil ou sobre a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

O republicano afirmou que passou "bastante tempo" com o presidente brasileiro, mas não falou sobre esses assuntos. O presidente americano mencionou Jair Bolsonaro, mas confundiu os filhos do ex-presidente.

"Ouvi dizer que prenderam alguém que estava concorrendo a um cargo hoje", afirmou. "Acabei de me despedir dele [de Lula] e ouvi que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Ou prenderam, ou querem prendê-lo", informou Trump.

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o principal concorrente de Lula na disputa eleitoral neste momento.

O colegiado entendeu que há provas para concluir que o ex-deputado articulou o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras para tentar evitar a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista.