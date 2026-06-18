Trump afirmou que passou 'bastante tempo' com LulaAFP
Trump diz que Brasil está 'perigoso politicamente' e confunde filhos de Bolsonaro
Em cúpula na França, presidente americano lamentou condenação após comentar tarifas e relação com Lula
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Ataque de drones ucranianos atinge refinaria de petróleo em Moscou
É a segunda vez na semana que complexo responsável por um terço da produção da capital russa é bombardeado
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Irã assinou o acordo de paz que encerra imediatamente o conflito no Oriente Médio
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estudantes estrangeiros que entrarem no país como turistas não poderão solicitar autorização de residência com base na matrícula
Irã confirma que assinou acordo com EUA
Chanceler diz que "é hora de testar a implementação do tratado"
Luigi Mangione alegará 'perturbação emocional extrema' em julgamento por matar CEO
Caso a defesa seja aceita, ele será condenado por homicídio culposo, que prevê pena máxima de 25 anos de prisão
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