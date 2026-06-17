Carlo foi professor na Universidade de Bolonha, na 'Scuola Normale Superiore' de Pisa e na Universidade da Califórnia Redes sociais / Reprodução
Morre Carlo Ginzburg, historiador italiano pioneiro, aos 87 anos
Dentre as suas principais obras estão 'O Queijo e os Vermes'
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