Carlo foi professor na Universidade de Bolonha, na 'Scuola Normale Superiore' de Pisa e na Universidade da Califórnia - Redes sociais / Reprodução

Carlo foi professor na Universidade de Bolonha, na 'Scuola Normale Superiore' de Pisa e na Universidade da Califórnia Redes sociais / Reprodução

Publicado 17/06/2026 17:58 | Atualizado 17/06/2026 17:59

O historiador italiano Carlo Ginzburg, pioneiro no estudo da "micro-história" e da cultura popular, morreu aos 87 anos, informou sua filha nesta quarta-feira (17).

"Adeus, pai", escreveu Lisa Ginzburg, autora e filósofa, em um post no Instagram acompanhado por uma foto dela com o pai.

A "micro-história" é um tipo de pesquisa histórica baseada em investigações em pequena escala e tem como objetivo apresentar uma contraposição aos grandes modelos explicativos da história, como o marxismo.

Ginzburg, um intelectual de esquerda, escreveu sobre vários temas, dos julgamentos por bruxaria e crenças em magia na Itália renascentista até a história intelectual da Europa.

Ele foi professor na Universidade de Bolonha, na 'Scuola Normale Superiore' de Pisa e na Universidade da Califórnia (UCLA).

Ao lado de outros intelectuais, ele defendeu o jornalista de extrema esquerda Adriano Sofri, condenado pelo assassinato, em 1972, de um delegado de polícia.

Sofri, amigo de Ginzburg, foi condenado em 1997, após sete julgamentos, a 22 anos de prisão. Ele deixou a carceragem no ano de 2012.

Em 1991, Carlo Ginzburg escreveu um livro sobre o primeiro julgamento de Sofri, no qual menciona um erro do Judiciário e afirma ter encontrado semelhanças com os processos contra a bruxaria dos séculos XVI e XVII.

O historiador nasceu em 15 de abril de 1939, em Turim. Sua mãe, Natalia Ginzburg, era romancista e tradutora. Seu pai, Leone Ginzburg, professor de literatura russa e militante antifascista, foi assassinado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, quando Carlo tinha cinco anos.

Carlo Ginzburg obteve doutorado em Filosofia na 'Scuola Normale de Pisa'. Em 1976, publicou "Il formaggio e i vermi" (O Queijo e os Vermes). A obra, um clássico amplamente traduzido, reconstruiu a visão de mundo de um moleiro do século XVI, natural de Friuli, no nordeste da Itália.