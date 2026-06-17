Reabertura do Estreito de Ormuz e fim da guerra entre Irã e os EUA será celebrada na SuíçaFoto: Marinha do Brasil
Estreito de Ormuz será reaberto e bloqueio dos EUA será suspenso imediatamente, diz premiê paquistanês
Irã assinou o acordo de paz que encerra imediatamente o conflito no Oriente Médio
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Irã confirma que assinou acordo com EUA
Chanceler diz que "é hora de testar a implementação do tratado"
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Caso a defesa seja aceita, ele será condenado por homicídio culposo, que prevê pena máxima de 25 anos de prisão
Morre Carlo Ginzburg, historiador italiano pioneiro, aos 87 anos
Dentre as suas principais obras estão 'O Queijo e os Vermes'
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