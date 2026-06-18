Israel atacou Kfar Tebnit, no sul do Líbano, nesta quinta-feira (18)Reprodução / X
Após divulgar um mapa da "zona de segurança", que avança quase 10 km dentro do território libanês, o Exército informou que suas tropas permanecerão na região "para eliminar ameaças e reforçar a defesa dos moradores do norte de Israel".
Em um comunicado posterior, um porta-voz militar israelense afirmou que o Exército "continuará eliminando ameaças para os soldados das FDI (Forças de Defesa de Israel) e para os civis do Estado de Israel identificados além da zona de segurança".
Estados Unidos e Irã assinaram nesta quarta-feira (17) um acordo para acabar com as hostilidades na guerra no Oriente Médio, que inclui o fim dos combates em todos os fronts, inclusive no Líbano.
Desde o anúncio do acordo entre Teerã e Washington, a intensidade da violência caiu drasticamente no sul e o grupo pró-iraniano Hezbollah não reivindicou nenhum ataque contra Israel.
Apesar da redução na violência, três pessoas morreram nesta quinta-feira em vários ataques israelenses, segundo a agência oficial NNA, uma delas quando um "drone inimigo atacou um carro" na região de Kfar Tebnit.
Violent clashes between Hezbollah and enemy forces in Kfar Tebnit - Nabatieh, southern Lebanon. pic.twitter.com/khRHjAHQq5— EllenJAbare (@EllenAbare) June 17, 2026
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