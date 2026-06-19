Forças de Israel atacaram o sul do Líbano nesta sexta-feira (19)Reprodução / X
JUST IN: ISRAELI STRIKES TARGET BEKAA VALLEY LEBANON pic.twitter.com/sjTn6qKz3o— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 19, 2026
O governo israelense não participa do acordo de paz que tenta encerrar definitivamente o conflito no Oriente Médio, mas o fim das hostilidades contra o Líbano consta do pacto como uma exigência do Irã.
As negociações sobre o programa nuclear iraniano, que começariam nesta sexta, na Suíça, foram adiadas. A emissora Al-Mayadeen, que tem sede no Líbano e é considerada aliada do Hezbollah, informou que o Irã desistiu de mandar uma delegação para a Suíça por causa da campanha militar israelense.
Na noite da quinta-feira, 18, o vice-presidente americano, J.D. Vance, também adiou a viagem que faria à Suíça, diante do impasse.
O governo de Israel sustenta que deve manter o controle de parte do sul do Líbano para se defender dos ataques do Hezbollah.
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