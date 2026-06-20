Ataques israelenses após cessar-fogo deixaram mortos, feridos e propriedades destruídas no LíbanoAFP
Líbano acusa Israel de 'ataques brutais' apesar de cessar-fogo; Tel-Aviv cita Hezbollah
Exército do país árabe fez postagem em rede social afirmando que ações da nação judaica visam obstruir a restauração da estabilidade
Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz em resposta aos ataques de Israel no Líbano
Confronto entre tropas israelenses e o Hezbollah viola acordo de paz com os EUA
Guarda Revolucionária do Irã indica fechamento de Ormuz por quebra de acordo dos EUA
País persa diz que tomará outras medidas caso violações persistam
Paquistão: bombas à beira de estrada matam 7 pessoas; Talibã paquistanês é suspeito de autoria
Explosão controlada remotamente aconteceu em Bannu, distrito da província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão
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Colisão entre trens deixa mortos e feridos em Londres
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Para o líder norte-americano, a permanência do país no grupo poderia ter evitado o conflito entre Moscou e Kiev
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